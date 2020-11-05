Во второй тур выборов мэра Одессы прошли Труханов и Скорик

В Одессе районные избиркомы подвели итоги голосования за кандидатов на должность городского головы — во второй тур выходят Геннадий Труханов и Николай Скорик.

Об этом сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, куда доставили протоколы голосования и другую документацию.



По данным районных ТИК, самую большую поддержку избирателей получили кандидаты на должность городского головы Геннадий Труханов (от партии «Доверяй делам») и Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь») — соответственно 77,5 тысяч и 39,5 тысяч жителей города».

Эти кандидаты после проверки документов и окончательного установления результатов голосования могут выйти во второй тур выборов, который, вероятно, состоится в конце ноября.

В Одесский городской совет проходной барьер преодолели пять партий, которые получат соответствующее количество депутатских мандатов: «Доверяй делам» Труханова — 26,19 процентов избирателей, ОПЗЖ — 23,66 процентов, «Слуга народа» (12,46 %), «Европейская солидарность» (11,87 %), Партия Шария — 6,82%.

Таким образом, у «Доверяй делам» в горсовете следующего созыва будет 20 мест, у ОПЗЖ — 18 мест, «Слуга народа» и «Евросолидарность» получат по 10 мест, а Партия Шария — шесть.

Если не откажутся от мандатов, решать судьбы города на новую 5-летку будут:

«Доверяй делам»:

— Геннадий Труханов;

— Александр Иваницкий;

— Светлана Осауленко;

— Ирина Куценко (Есенович);

— Юрий Шумахер;

— Олег Этнарович;

— Дмитрий Танцюра;

— Владимир Киреев;

— Олег Брындак;

— Андрей Терновский;

— Левон Никогосян;

— Александр Шеремет;

— Андрей Кисловский;

— Василий Иеремия;

— Оксана Антонишак;

— Сергей Страшный;

— Александр Матвеев;

— Татьяна Плаксий;

— Людмила Варавва;

— Марина Лозовенко.

ОП-ЗЖ:

— Николай Скорик;

— Богдан Гиганов;

— Виталий Саутенков;

— Елена Вододюк (Орлова);

— Виктор Баранский;

— Сергей Узунов;

— Игорь Батраков;

— Алексей Еремица;

— Александр Эдельман;

— Владимир Корниенко;

— Анна Таланова;

— Александр Абрамов;

— Михаил Кучук;

— Роман Сеник;

— Лилия Леонидова;

— Александр Авдеев;

— Валерий Чигидин;

— Михаил Карпенчук.

«Слуга народа»:

— Олег Филимонов;

— Александра Ковальчук;

— Наталья Жукова;

— Игорь Коваль;

— Алексей Асауленко;

— Елена Коробкова;

— Сергей Данилюк;

— Ольга Квасницкая;

— Вадим Мороховский;

— Дарья Рыбак.

ЕС:

— Пётр Обухов;

— Жанна Мандриченко;

— Алексей Потапский;

— Анастасия Большедворова;

— Эдуард Стась;

— Вадим Терещук;

— Олег Звягин;

— Светлана Попова;

— Александр Ройтбурд;

— Андрей Вагапов.

Партия Шария:

— Алексей Нагаткин:

— Елена Зефнер;

— Илья Фрейман;

— Иван Семчук;

— Анна Шабанова;

— Владимир Иванов.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября ЦИК рассмотрела отдельные вопросы деятельности Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии Белгород-Днестровского района Одесской области и досрочно прекратила полномочия всего её состава.

Фото: Одесса News/Александр Александров