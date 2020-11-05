Во второй тур выборов мэра Одессы прошли Труханов и Скорик

В Одессе районные избиркомы подвели итоги голосования за кандидатов на должность городского головы — во второй тур выходят Геннадий Труханов и Николай Скорик.
Об этом сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, куда доставили протоколы голосования и другую документацию.
По данным районных ТИК, самую большую поддержку избирателей получили кандидаты на должность городского головы Геннадий Труханов (от партии «Доверяй делам») и Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь») — соответственно 77,5 тысяч и 39,5 тысяч жителей города».
Эти кандидаты после проверки документов и окончательного установления результатов голосования могут выйти во второй тур выборов, который, вероятно, состоится в конце ноября.
В Одесский городской совет проходной барьер преодолели пять партий, которые получат соответствующее количество депутатских мандатов: «Доверяй делам» Труханова — 26,19 процентов избирателей, ОПЗЖ — 23,66 процентов, «Слуга народа» (12,46 %), «Европейская солидарность» (11,87 %), Партия Шария — 6,82%.
Таким образом, у «Доверяй делам» в горсовете следующего созыва будет 20 мест, у ОПЗЖ — 18 мест, «Слуга народа» и «Евросолидарность» получат по 10 мест, а Партия Шария — шесть.
Если не откажутся от мандатов, решать судьбы города на новую 5-летку будут:
«Доверяй делам»:
— Геннадий Труханов;
— Александр Иваницкий;
— Светлана Осауленко;
— Ирина Куценко (Есенович);
— Юрий Шумахер;
— Олег Этнарович;
— Дмитрий Танцюра;
— Владимир Киреев;
— Олег Брындак;
— Андрей Терновский;
— Левон Никогосян;
— Александр Шеремет;
— Андрей Кисловский;
— Василий Иеремия;
— Оксана Антонишак;
— Сергей Страшный;
— Александр Матвеев;
— Татьяна Плаксий;
— Людмила Варавва;
— Марина Лозовенко.
ОП-ЗЖ:
— Николай Скорик;
— Богдан Гиганов;
— Виталий Саутенков;
— Елена Вододюк (Орлова);
— Виктор Баранский;
— Сергей Узунов;
— Игорь Батраков;
— Алексей Еремица;
— Александр Эдельман;
— Владимир Корниенко;
— Анна Таланова;
— Александр Абрамов;
— Михаил Кучук;
— Роман Сеник;
— Лилия Леонидова;
— Александр Авдеев;
— Валерий Чигидин;
— Михаил Карпенчук.
«Слуга народа»:
— Олег Филимонов;
— Александра Ковальчук;
— Наталья Жукова;
— Игорь Коваль;
— Алексей Асауленко;
— Елена Коробкова;
— Сергей Данилюк;
— Ольга Квасницкая;
— Вадим Мороховский;
— Дарья Рыбак.
ЕС:
— Пётр Обухов;
— Жанна Мандриченко;
— Алексей Потапский;
— Анастасия Большедворова;
— Эдуард Стась;
— Вадим Терещук;
— Олег Звягин;
— Светлана Попова;
— Александр Ройтбурд;
— Андрей Вагапов.
Партия Шария:
— Алексей Нагаткин:
— Елена Зефнер;
— Илья Фрейман;
— Иван Семчук;
— Анна Шабанова;
— Владимир Иванов.
Как сообщала Одесса News, 3 ноября ЦИК рассмотрела отдельные вопросы деятельности Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссии Белгород-Днестровского района Одесской области и досрочно прекратила полномочия всего её состава.
Фото: Одесса News/Александр Александров