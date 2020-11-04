Министерство инфраструктуры упростило процедуру оформления судозахода в украинские порты.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Министерство инфраструктуры значительно упростило процедуру и сократило время на оформление судозахода. Теперь его можно оформить в круглосуточном режиме через электронную почту Государственной службы морского и речного транспорта: port_clearance@marad.gov.ua. Следующий шаг — запуск отдельной электронной системы оформления судозахода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее процедура оформления судозахода осуществлялась через Морречсервис и занимала значительное количество времени на подачу документов (от 14 до 18 часов), поскольку требовала постоянного присутствия судового агента на каждом этапе подачи документов. Кроме этого, обязательным было наличие распечатанных копий этих документов, что неэффективно и только несёт лишнюю бюрократическую нвгрузку.

«Оформление судозахода по электронной почте, введённое Мининфраструктуры и Морской администрацией, не только избавляет судового агента от необходимости лично предоставлять предыдущие данные капитании, но и значительно сокращает время на оформление выхода судна, поскольку документы предоставляются заранее в электронном виде, и это ускоряет проверку. Таким образом, оформление судозахода занимает в среднем 8-9 часов», — объясняют в министерстве.



Мининфраструктуры продолжает совершенствовать процедуру оформления судозахода с целью перевода её в электронный формат.

Для этого ведётся разработка отдельной электронной системы оформления судозахода, которая будет предусматривать: отмену необходимости личного предоставления документов судовым агентом в пограничную службу и диспетчерскую порта; сведение к минимуму времени на оформление судозахода (оформление в течение 4-х часов); создание единого реестра судозаходов в порты Украины; улучшение системы контроля за судозаходами; существенное уменьшение коррупционных рисков путём максимального перевода процедуры в электронный формат.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года Одесский морпорт получил престижную награду — Mare Nostrum MedCruise Awards — за активную деятельность в период пандемии.

Инфографика: Мининфраструктуры