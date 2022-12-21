Балкер INCE ATLANTIC отправился в Кению из Одессы с 44 тысячами тонн пшеницы

Из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 129 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

В их числе балкер INCE ATLANTIC с 44 тысячами тонн пшеницы для Кении, — сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры.

«Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны. Также Кения в перечне стран, в которые поедет гуманитарная пшеница от Украины в рамках программы «Grain From Ukraine», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в портах Большой Одессы под обработкой находятся 27 судов. На них загружают 1 млн. тонн украинской агропродукции.

По «зерновому коридору» двигаются 2 судна под загрузку 63 тыс. тонн агропродукции.

По состоянию на 19 декабря в Босфоре проведение инспекции JCC ожидают 80 судов.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие двое суток из портов Большой Одессы вышли 7 судов со 182 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы, в т.ч. в Тунис и Ливию.

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