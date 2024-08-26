915 дней войны: Россия потеряла около 608 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 26 августа 2024 годов ориентировочно составили около 608 820 (+1140 за последние сутки) человек.

Об этом утром 26 августа сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8551 танк (+4), вражеских боевых бронированных машин ‒ 16648 (+17 за последние сутки), артиллерийских систем – 17443 (+47), РСЗО – 1172 (+1), средств ПВО ‒ 937 (+1), самолётов – 367, вертолётов – 328, БпЛА оперативно-тактического уровня – 14134 (+39), крылатых ракет ‒ 2444, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 23555 (+80), специальной техники ‒ 2941 (+13).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

22 августа в порту Кавказ (Краснодарский край страны-агрессора России), недалеко от Крымского моста, украинская ракета попала в паром.

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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