Украинская ракета поразила паром с топливом в российском порту Кавказ

22 августа в порту Кавказ (Краснодарский край страны-агрессора России), недалеко от Крымского моста, ракета попала в паром.

Об этом информирует Telegram-канал «Крымский ветер».

«Из Керчи нам сообщают, что в порту Кавказ украинской ракетой взорван паром. Судя по дыму, можем предположить, что были на пароме цистерны с топливом», – говорится в сообщении.

Паблик показал фото дыма, который поднимается из района порта Кавказ.

Позже «Крымский ветер» сообщил со ссылкой на источник, что попадание было в паром «Акватрейдер», загружённый железнодорожными цистернами с топливом. Также канал разместил взятое из паблика пропагандистов видео пожара в порту Кавказ.

Горит «очень сильно», пишут в сети.

Одесса News информировала, что украинские войска уже атаковали порт Кавказ. 23 июля группировка сил и средств Военно-морских сил ВС Украины вместе с подразделениями других составляющих сил обороны нанесли существенные повреждения вражескому железнодорожному парому «Славянин».

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