Боевой медик объявил голодовку из-за условий в психбольнице Одессы 

Боевой медик 35-й бригады морской пехоты Пётр Конопля объявил голодовку из-за условий пребывания в областной психиатрической больнице №2 Одессы.

Об этом Пётр Конопля сказал во время записи видео, которое опубликовал у себя на странице Facebook.

Боец обнародовал видео из палаты, где проходит лечение, а также показал блюда, которые приходится есть военнослужащим.

«Умоляю, помогите. Посмотрите видео до конца. Надо иметь невероятный талант, чтобы из нормальных продуктов приготовить такую гадость, которой нас здесь кормят. А здесь лечатся военные и сбалансированное питание — это часть лечения. Это не лечение, а пытка с нашего добровольного молчания», — говорит военный.

По словам бойца, на питание в этом заведении жалуются все: врачи, военные, гражданские пациенты, но сделать ничего не могут.

Военный отметил, что записал видео для того, чтобы повлиять на ситуацию, ведь в этой больнице находятся бойцы, которым необходимо сбалансированное питание.

«У нас нет овощей, фруктов. Нас кормят просто гадостью переваренной — из самых дешёвых продуктов. Мы находимся в очень х**новых условиях», — сказал боевой медик.

Помимо меню Пётр Конопля также показал свою больничную палату.

«У нас здесь грибок на стенах… И мне это не нравится, и я не собираюсь этого терпеть. Так что я объявляю голодовку, пока это не улучшится, пока нам не улучшат условия. Я не считаю, что воины, которые защищают сейчас страну должны терпеть такое отношение к себе», — подчеркнул боевой медик.

Он призвал распространить видео и вместе повлиять на ситуацию.

«В столовую ходят единицы, часто это пожилые люди, которые здесь давно и у них нет возможности питаться иначе. Спасайте!», – призвал Пётр Конопля.

Медик, четырежды раненый, также отметил, что ни в одном другом заведении, где находился на лечении, таких ужасных условий не наблюдал.

Одесса News информировала, что 7 июля 2024 года в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице раненых военных моряков.

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