В Одессе Президент Зеленский посетил раненых военных моряков

7 июля в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных моряков и поздравил их с Днём Военно-Морских сил ВСУ.

Вместе с Зеленским был и министр обороны Великобритании Джон Гили, — сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что они посетили госпиталь, где лечат военных моряков, раненых в боях с российскими оккупантами.

Глава государства поблагодарил бойцов за защиту Украины и отметил их орденами «За мужество» III степени.

«Приветствую вас с Днём Военно-Морских сил. Очень благодарен за борьбу, за службу, за защиту Украины. Желаю вам выздоровления. Вы – наша мощь, спасибо вам от всех украинцев», – отметил Глава государства.

Министр обороны Великобритании отметил, что наши воины вдохновляют не только украинцев, но и другие нации, в том числе, британцев.

Также Владимир Зеленский наградил орденами «За мужество» III степени и Даниила Галицкого военных медиков.

«Благодарю вас за то, что спасаете наших воинов, за то, что лечите их. Ваша энергия очень важна, потому что вы возвращаете бойцам жизнь», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Одесса News информировала, что 7 июля, в День Военно-Морских сил ВСУ, Президент Владимир Зеленский в Одессе почтил память военных моряков, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами.

Фото: сайт Президента Украины

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