Российская певица Земфира спела о Мариуполе

Осудившая нападение РФ на Украину российская певица Земфира 19 мая на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Мясо», который состоит из рисунков на военную тематику, созданных российской актрисой и режиссёром Ренатой Литвиновой.

Земфира и Литвинова

«Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности, в Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь», – поёт в одном из куплетов певица.

Мясо, мясо, ходят люди на блюде

Быстрее громче, но

Я не могу кончить, не могу сосредоточиться

Забери мои лёгкие, они такие тяжёлые

Они забиты гвоздями, газетами, смолами

Дорога, дорога, дорога к трупам через трупы

Через артериальные трубы

Прикури мне, пожалуйста, что-нибудь и едем дальше

Смотри на меня, сдавайся

Или оставайся человеком и сдохни

Жена ждёт ребёнка, ждёт меня и кроссовки

Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности

В Мариуполе полночь

Кошмары снятся каждую ночь

Я жду паёк и мёрзну, двухсотые

Мне бы обнять тебя

Приехали, куда мы приехали?

Зачем мы приехали?

Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь

Помолись за меня, помолись.

Как сообщала Одесса News, в марте Земфира выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню «Не стреляйте», на котором показала кадры обстрелов и бомбёжек украинских городов российскими оккупантами.

Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она «никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку». «Я уважаю её поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной», – сказал он.

Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России. 25 марта певица была замечена на антивоенном концерте российского рэпера Oxxxymiron в Лондоне.

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