Российская певица Земфира спела о Мариуполе

Осудившая нападение РФ на Украину российская певица Земфира 19 мая на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Мясо», который состоит из рисунков на военную тематику, созданных российской актрисой и режиссёром Ренатой Литвиновой.
«Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности, в Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь», – поёт в одном из куплетов певица.
Мясо, мясо, ходят люди на блюде
Быстрее громче, но
Я не могу кончить, не могу сосредоточиться
Забери мои лёгкие, они такие тяжёлые
Они забиты гвоздями, газетами, смолами
Дорога, дорога, дорога к трупам через трупы
Через артериальные трубы
Прикури мне, пожалуйста, что-нибудь и едем дальше
Смотри на меня, сдавайся
Или оставайся человеком и сдохни
Жена ждёт ребёнка, ждёт меня и кроссовки
Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности
В Мариуполе полночь
Кошмары снятся каждую ночь
Я жду паёк и мёрзну, двухсотые
Мне бы обнять тебя
Приехали, куда мы приехали?
Зачем мы приехали?
Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь
Помолись за меня, помолись.
Как сообщала Одесса News, в марте Земфира выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню «Не стреляйте», на котором показала кадры обстрелов и бомбёжек украинских городов российскими оккупантами.
Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она «никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку». «Я уважаю её поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной», – сказал он.
Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России. 25 марта певица была замечена на антивоенном концерте российского рэпера Oxxxymiron в Лондоне.
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