30 апреля в Одессе и области День траура по жертвам российского обстрела

29 апреля враг нанёс ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли пять человек.

С целью почтить память погибших, в связи с трагедией, которая произошла в результате вражеской атаки на город Одессу и привела к гибели людей, 30 апреля объявлено траурным днём в Одессе и Одесской области.

Предприятиям, учреждениям, организациям города и области рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Светлая память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким.

Одесса News информировала, что 30 апреля в больнице скончался мужчина 1960 года рождения — пятый погибший в результате вражеского обстрела ракетой Одессы 29 апреля. В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжёлом состоянии 8 человек, из них 4 – в крайне тяжёлом, в том числе и четырёхлетняя девочка.

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