В бою за Украину погиб житель Измаила Валентин Стефаник, светлая ему память

22 сентября в Измаиле Одесской области попрощались с младшим сержантом гранатомётного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты Валентином Стефаником.

Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Валентин родился 19 января 1983 года в Измаиле. Он был младшим сыном в семье. Учился в шестой школе, потом – в Высшем профессиональном училище №9, работал, помогал матери – особенно после смерти отца. Растил дочь.

Но когда пришло время – встал на защиту родной страны, был в самых горячих точках боевых столкновений.

Одесса News сообщала, что 18 сентября 2023 года на войне во время выполнения боевого задания погиб 39-летний защитник из Южного Одесской области Андрей Ефимчук.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Андрей Абрамченко/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy