В бою за Украину погиб житель Южного Андрей Ефимчук, светлая ему память

18 сентября на войне во время выполнения боевого задания погиб 39-летний защитник из Одесской области – Андрей Ефимчук.
Об этом сообщает Южненский городской совет.
Разведчик-наводчик разведывательного отделения разведывательной роты, солдат ВСУ в/ч А2298 Андрей Ефимчук погиб вблизи населённого пункта Вербовое Пологовского района Запорожской области.
Прощание с Андреем Ефимчуком прошло 22 сентября. Этот день в Южном объявили Днём траура.
Одесса News информировала о гибели в сентябре 2023 года защитника из Сараты Одесской области Александра Водолазкина.
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Фото: Южненский горсовет/Facebook
Видео: tvMIG Yuzhny
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