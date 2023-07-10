В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Ботнар, светлая ему память

Война унесла жизнь бойца ВСУ, жителя села Новосёловка Одесской области Николая Ботнара.

Об этом сообщает Куяльницкая сельская объединённая территориальная громада.

Николай родился 23 октября 1984 года в Домановском районе Николаевской области в семье колхозников. Окончив местную школу, поступил в ПТУ в посёлке Врадиевка, где учился на тракториста. С 2003 года проживал и работал в селе Новосёловка – женился, воспитывал вместе с женой Еленой семилетнюю дочь Варвару.

В ноябре 2022 года Николая призвали в учебную часть Черкассы, затем он проходил военную службу в четвёртой отдельной танковой бригаде в Соледаре, впоследствии на Харьковском направлении.

Защитник погиб 11 мая под Бахмутом, спасая побратима.

Бойца провели как Героя – троекратным холостым залпом салютной команды. Односельчане попрощались с Николаем, стоя на коленях…

Как сообщала Одесса News, в июне Одесса попрощалась с погибшим под Бахмутом врачом из Одессы Виталием Синенко.

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Фото: Куяльницкая тергромада.

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