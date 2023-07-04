В бою за Украину погиб одессит Виталий Синенко, светлая ему память

Война унесла жизнь врача из Одессы Виталия Синенко.

Об этом рассказали друзья погибшего в социальных сетях.

Виталий родился, учился и жил в Одессе. Погиб в Бахмуте: эвакуационную машину, которой Виталий Синенко вывозил раненых с поля боя, расстрелял российский танк.

«Безупречно порядочный, добрый, светлый; с большой душой и искренним сердцем, очень красивый человек чести и совести; талантливый профессионал с самой мирной профессией – он помогал семьям, которые не могли забеременеть, получить счастье отцовства. И погиб он как герой, спасая своих товарищей», – рассказала о Виталии его коллега Ванда Буганова.

Он был эмбриологом — в мирной жизни работал в клинике репродуктивного здоровья. Последний его пост в facebook был о том, что он собирал средства на передвижной госпиталь для оказания медицинской помощи раненым в непосредственной близости от боевых действий.

Виталий погиб 16 мая, Одесса простилась с ним 9 июня.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года во время боевого задания в Донецкой области под Марьинкой трагически оборвалась жизнь 32-летнего жителя города Арциз Одесской области, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Юрия Григорьева.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото из открытых источников.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy