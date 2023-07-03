В бою за Украину погиб житель Арциза Юрий Григорьев, светлая ему память

Во время боевого задания в Донецкой области под Марьинкой трагически оборвалась жизнь 32-летнего жителя города Арциз Одесской области, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Юрия Григорьева.

О гибели Юрия сообщил в Facebook городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

18 мая в Арцизе прошла церемония прощания с воином. От дома, где жил Юрий, до кладбища Глинки выстроился живой коридор Почёта.

Как сообщала Одесса News, под Бахмутом 12 мая 2023 года отдал свою жизнь в борьбе с оккупантами житель Измаила Одесской области штаб-сержант Геннадий Горшков.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy