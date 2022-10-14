В Херсоне оккупанты расстреляли дирижёра областной филармонии

В Херсоне захватчики расстреляли дирижёра областной филармонии Юрия Керпатенко.

Начато расследование, — сообщила Херсонская областная прокуратура в Facebook.

«Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушений законов и обычаев войны, сопряжённых с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным следствия, представители страны-агрессора расстреляли в своём доме в Херсоне дирижёра оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. До этого захватчики угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству. Погибший перестал выходить на связь с близкими в сентябре текущего года.

На сегодняшний день правоохранители принимают меры, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного преступления.

Досудебное расследование осуществляется следователями УСБ Украины в Херсонской области.

Событие прокомментировала в Facebook начальник управления культуры Херсонского городского совета Светлана Думинская.

«В Херсоне оккупанты расстреляли известного музыканта, дирижёра, аранжировщика Юрия Керпатенко… В это невозможно поверить! Так трусливо, сквозь дверь! И неважно, что там за дверью семья… Они пришли освобождать и освободили… от жизни совершенно мирного человека!!! А в этот момент сальды обращаются к своим приспешникам и просят организовать для коллаборантов побег в Крым! Эти тараканы прячутся, а замечательный музыкант больше не выйдет на сцену и не станет перед оркестром!», — написала Думинская.

Как сообщала Одесса News 12 октября, подразделениями ВСУ закреплён успех по освобождению Нововасилевки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod