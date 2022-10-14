Казацкий крест установили на месте военных захоронений на Западном кладбище Одессы

Накануне Дня защитников и защитниц Украины и Дня украинского казачества на Западном кладбище Одессы установили Казацкий крест.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Одесский городской голова Геннадий Труханов почтил память погибших защитников и защитниц Украины, возложив цветы к Казацкому кресту, установленному на Западном кладбище, на участке для захоронения военных, рядом с флагштоком с Государственным Флагом.

«Многие поколения украинцев будут склонять головы перед Казацким крестом. Он как связь поколений – прошлого и будущего, как «колесо истории». За всё время существования человечества мы видели множество войн и проявлений жестокости. Но мы видим и результат – кто-то саморазрушается, как сейчас Россия, а кто-то поднимается и расцветает. Слава Украине!» – сказал Геннадий Труханов.

Кстати. Казацкий крест – символ казачества, запорожцев, украинского рыцарства и войска. Издавна существует традиция устанавливать казацкие кресты на захоронениях погибших за Украину.

Как сообщала Одесса News, 14 октября по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко.

Фото: «Одесса»

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