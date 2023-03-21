Мэр Одессы стал участником специальной встречи для украинцев в японской Йокогаме

Одесская делегация в рамках официального визита в японский город-побратим Йокогаму приняла участие в специальном мероприятии «Улыбнись завтрашнему дню и миру в Украине».

Об этом в Facebook сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов.

На празднике к одесской делегации, возглавляемой городским головой Геннадием Трухановым, присоединился Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский и мэр города-побратима Йокогама г-н Такехара Яманака.

Отмечается, что специальное мероприятие «Улыбнись завтрашнему дню и миру в Украине» состоялось при поддержке муниципалитета Йокогамы для временно находящихся в городе-побратиме украинцев.

В ходе встречи для посетителей выступили творческие музыкальные коллективы.

Также для гостей провели ярмарку украинских народных блюд и выставку работ известного украинского фотографа Веры Бланш.

Как сообщала Одесса News, в рамках визита в Японию одесская делегация встретилась с мэром города-побратима Йокогама Такехаром Яманаком, депутатами местного горсовета, подписала Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области устойчивого развития, посетила водоочистную станцию с целью ознакомления с местным опытом альтернативного водоснабжения, предприятие по производству мобильных модульных больниц, а также технологическую компанию «JFE Engineering Corporation».

Фото: Геннадий Труханов/Facebook

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