Мэр Одессы выехал в Румынию, чтобы продлить договор о дружбе с Констанцей

С 12 по 14 июля одесская делегация во главе с мэром Одессы Геннадием Трухановым находится с официальным визитом в городе-побратиме Констанце (Румыния).

Как сообщает официальный сайт города, в этом году Одесса и Констанца отмечают 30-летие побратимских отношений.

13 июля в муниципалитете Констанцы состоялась встреча мэров породнённых городов Геннадия Труханова и Верджила Кицака. В ходе диалога стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества.

«В течение многих лет мы поддерживаем связи с Констанцей. Этот город является крупнейшим морским портом Румынии, как и Одесса в Украине. Изучение в 2020 году работы порта и Свободной экономической зоны Констанцы стало для нас положительным опытом. Уже сегодня мы инициировали реализацию проекта по созданию индустриального парка «Зона приоритетного развития Одессы», — отметил Геннадий Труханов.

Мэр Одессы выразил уверенность, что его визит будет способствовать ещё большему укреплению связей и дружбы между портовыми городами.

В подтверждение намерений о продолжении сотрудничества состоялось официальное заседание городского совета Констанцы, в ходе которого депутаты единогласно утвердили Декларацию о продлении и укреплении побратимских связей между городами Одессой и Констанцей. Декларацию подписали мэры породнённых городов.

Отмечается, что одесская делегация также посетила Администрацию морского порта Национальной компании Констанцы.

Кстати. Констанца — главный порт Румынии и четвёртый по величине в Европе. Город расположен на пересечении речного, авиа- и железнодорожного европейских транспортных коридоров.

Одесса News информировала, что в июне 2021 года одесская делегация во главе с Геннадием Трухановым находилась с официальным визитом в городе-побратиме Генуе (Итальянская Республика).

Фото: «Одесса»

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