В Одессу приехал Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Это большое событие для всего города, особенно в нынешнее, непростое для всех время», — написал городской голова.

Геннадий Труханов выразил уверенность, что на одесской земле никогда не будет религиозной вражды.

«Какие бы ни выпали испытания на долю Одессы, здесь никогда не было вражды на религиозной почве. И я уверен, не будет. Потому что истинная вера — это умение дарить добро и любовь. Умение протянуть руку помощи, предоставить защиту тем, кто в этом нуждается», — отметил Труханов.



Мэр Одессы напомнил, что на сентябрьской сессии горсовета было принято решение о передаче документации, которая закрепляет за Свято-Иверским мужским монастырем право постоянного пользования земельным участком.

«Это значит, что здесь не появится очередная многоэтажка, торговый центр или частный вуз. А территория монастыря останется островком веры и духовности», резюмировал мэр города.

По данным издания «Православная Одесса», 9 октября митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил Иоанно-Богословский храм в Одессе на улице Академическая, 30 (на территории комплекса Международной академической школы).



Митрополит поблагодарил мецената строительства храма Сергея Кивалова «за труды» и вручил ему церковный орден.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, по просьбе местных жителей прибыл на земли академии аграрных наук Украины в исследовательское хозяйство «Покровское» и совершил молебное пение о дожде на поля.

Фото: Facebook, Православная Одесса

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