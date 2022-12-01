Куда отправят памятники Екатерине II и Суворову после демонтажа

После решения XVI-й сессии Одесского городского совета, которая прошла 30 ноября, о демонтаже памятников «Учредителям Одессы» и Александру Суворову, мэр Одессы Геннадий Труханов дал комментарий относительно их дальнейшего переноса.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, городской голова предложил создать в Одессе Парк советского и имперского прошлого, для чего изучить пример популярного литовского Парка тоталитаризма.

«А пока мы будем создавать Парк советского и имперского прошлого, памятники «Учредителям Одессы» и Александру Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей. Наш музей очень известен не только в Украине, но и во всём мире», – прокомментировал депутатское решение Геннадий Труханов.

Касательно будущего благоустройства площади, где будет демонтирован памятник «Учредителям Одессы», предлагается сохранить традиции застройки исторической части Одессы и привлечь к новому проекту итальянских специалистов. Предварительное согласие от итальянцев уже получено, сказал Труханов.

Видео: «Одесса»

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