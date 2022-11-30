Одесские депутаты сказали памятникам Екатерине и Суворову «до свидания»

На XVI сессии Одесского городского совета, проходящей сегодня, 30 ноября, депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятников «Учредителям Одессы» и Суворову.
Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».
«Депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятника «Учредителям Одессы», — говорится в сообщении. За это решение проголосовало 43 депутата, против и воздержавшихся не было. 1 депутат не голосовал.
Позже появилось сообщение: «На XVI сессии Одесского городского совета депутаты решили демонтировать и перенести памятник Суворову».
О времени демонтажа и месте переноса памятников не сообщается.
Как сообщала Одесса News, на сайте Президента Украины в ноябре 2022 года была зарегистрирована петиция с предложением — енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, обменять на памятник российской царице Екатерине II в Одессе.
Фото: Одесса. Официально/Telegram
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