В Лондоне открыли памятник принцессе Диане

1 июля герцог Кембриджский Уильям и его брат Гарри открыли памятник их матери, первой жене принца Чарльза, принцессе Диане, погибшей в 1997 году в автокатастрофе.

Об этом сообщает Гордон со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что открытие памятника состоялось в день рождения принцессы Уэльской. Братья после церемонии выпустили совместное заявление по этому поводу.

«На мероприятии присутствовали 15 человек», — говорится в сообщении.

Памятник поставили в саду Кенсингтонского дворца. Бронзовая статуя скульптора Яна Рэнк-Бродли изображает принцессу Диану в окружении трёх детей. Под статуей – постамент с именем принцессы и датой открытия. По периметру он вымощен брусчаткой, а на камнях выгравирован отрывок из стихотворения Альберта Швейцера «Мера человека» – его читали на поминальной службе в 2017 году, посвящённой 20-летию со дня смерти принцессы.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице Ашхабаде 15-метровый памятник собаке породы алабай из чистого золота.

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