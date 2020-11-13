Президент Туркменистана открыл 15-метровый памятник собаке из золота

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице Ашхабаде памятник собаке породы алабай.

Об этом сообщает государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Как отмечается, «инициатива поставить памятник собаке, проявив, таким образом, уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа, принадлежит главе Туркменистана.»



Высота фигуры собаки составляет 6 метров, она установлена на постаменте высотой 9 метров.

Таким образом, 15-метровый монумент, расположенный на площади диаметром в 36 метров хорошо просматривается со всех сторон и заметен издали.

Памятник был представлен во время открытия целого комплекса новостроек.



Портал Хроники Туркменистана отмечает, что вышел первый номер журнала «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» («Образцовый туркменский алабай»), учреждённого Международной ассоциацией «Туркменские алабаи» для популяризации в мире этой породы собак.

Первый номер начинается стихотворением, которое посвящено президентом Гурбангулы Бердымухамедовым туркменскому алабаю.

В прошлом году Бердымухамедов презентовал книгу «Туркменский алабай». В стране также создали Ассоциацию «Туркменские алабаи», которую возглавил сын президента. А в конце августа 2019 года президенту Туркменистана представили планы строительства племенных центров туркменского алабая, которые будут возведены в Ашхабаде и во всех областях.

Кстати. Туркменский алабай (или волкодав) — разновидность среднеазиатской овчарки.

Как сообщала Одесса News, в Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.