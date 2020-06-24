В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на газету The New York Times.

Отмечается, что бронзовый памятник американскому президенту был воздвигнут в 1940 году у входа в американский музей естественной истории. Он состоит из трёх основных элементов: Рузвельт, сидящий верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идёт индеец, с другой – африканец.

Как указали в газете, решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка.

Активисты в течение многих лет выступали против памятника, который стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Решение о демонтаже приняли на фоне протестов против расизма. В частности, в США снесли несколько статуй Христофора Колумба, а также повредили памятники бывшим президентам страны.

Президент США Дональд Трамп выдал распоряжение, согласно которому разрушение или свержение памятников или иного имущества, находящегося в федеральной собственности, может караться заключением на срок до 10 лет.

Об этом он написал в Twitter.

«Отдал распоряжение федеральному правительству арестовывать всех, кто разрушает или уничтожает любой памятник, статую или иную федеральную собственность в США, с возможным заключением на срок до 10 лет, как предусмотрено Законом о сохранении мемориалов ветеранам или другими соответствующими законами», — написал Трамп.

Как сообщала Одесса News, волна протестов прокатилась по США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В сеть попало видео, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к асфальту шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.

Офицер Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве.

Во многих американских городах в знак протеста против расизма стали демонтировать памятники, в частности, Христофору Колумбу, мореплавателя из Генуи, который открыл Американский континент в 1451 году. По мнению критиков, именно его путешествие в Америку стало началом трансатлантической торговли рабами. Колумба также критикуют за жестокое обращение и убийства индейцев — коренного народа США.