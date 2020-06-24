Мэр Одессы: Бульвар Жванецкого станет бульваром искусств

23 июня мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание и проинспектировал ход работ по капитальному ремонту бульвара Жванецкого, пообщался с представителями творческой интеллигенции и жителями окрестных домов.

Как сообщает официальный сайт города, на сегодняшний день проводятся работы на участке от Художественного музея до ул. Торговой. Срок завершения работ на данном участке – 1 сентября 2020 года. В дальнейшем планируется приступить к следующему этапу работ на участке от ул. Торговой до ул. Гоголя.

«Благоустройство бульвара стало продолжением масштабного комплекса работ по приведению в надлежащий вид морского фасада Одессы по направлению от Думской площади к Пересыпскому мосту: Стамбульский парк, Греческий парк, Воронцовская колоннада, Тёщин мост, Уголок старой Одессы», — говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, изначально бульвар представлял собой искусственную насыпь земли и строительного мусора на известняковой скалистой породе. Здесь никогда не проводились комплексные укрепительные работы, из-за отсутствия ливневой канализации дождевые воды постоянно размывали склон.

Для предотвращения в дальнейшем сползания уже благоустроенного бульвара проектировщиками было предложено укрепить его за счёт создания свайного поля, на которое залита монолитная железобетонная плита толщиной до 30 см. Также впервые здесь обустроена ливневая канализация.

На сегодняшний день продолжаются работы по укладке на железобетонную «подушку» гранитной плитки с выделением велосипедной дорожки и обустройству парапетов, начат монтаж ограждения. Вскоре приступят к монтажу системы наружного освещения, к концу июля планируется начать озеленение. Также здесь появится детплощадка.

«Бульвар носит имя выдающегося одессита, писателя, юмориста и уже ассоциируется у горожан с творчеством во всех его проявлениях. Мы изначально получаем предложения, как можно наполнить содержанием данное общественное пространство. Сегодня в ходе совещания мы обсудили идеи по созданию здесь интересных мест притяжения. Уверен, общими усилиями бульвар Жванецкого станет своеобразным бульваром искусств», — рассказал Геннадий Труханов, подчеркнув, что в планах мэрии — наведение порядка в сквере Жанны Лябурб.

Одесса News рассказывала о ходе работ по благоустройству Новощепного ряда.

Фото: «Одесса»