Мэр Одессы назначил деловое свидание своим подчинённым в Новощепном ряду

1 июня Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание, в ходе которого проинспектировал ведущиеся работы в Новощепном ряду, а также пообщался с местными жителями и предпринимателями.

Об этом сообщает официальный сайт города.



Отмечается, что работы по реконструкции улицы Новощепной ряд были начаты с 12 мая. Из-за пришедшего в негодность дорожного покрытия и стихийной торговли эта улица длительное время была фактически непроезжаемой для автотранспорта, что создавало неудобства при организации дорожного движения.

На сегодняшний день на участке от ул. Екатерининской до ул. Преображенской уже выполнен демонтаж трамвайного полотна, старого дорожного и тротуарного покрытий. Выполняются земляные работы для прокладки инженерных коммуникаций (газо- и водоснабжение, водоотведение и канализация (бытовая и ливневая), электроснабжение и наружное освещение, телекоммуникационные сети).

«По сути, подготовительные работы к реконструкции Новощепного ряда начались несколько лет назад, когда мы начали готовить проектную документацию и согласовывать её с руководством рынка и предпринимателями. Сегодня мы сносим старые павильоны, чтобы расширить улицу, сделать здесь удобную пешеходную зону, пустить полноценное движение автотранспорта, а также по выделенной полосе – часть маршрута трамвайного сообщения «Север-Юг», связывающий два спальных района города», – рассказал Геннадий Труханов.



Городской голова отметил, что на данный момент уже объявлен тендер на закупку длинномерных трамваев для обслуживания маршрута «Север-Юг».

Кроме того, руководство рынка «Привоз» продолжает работы по реконструкции торговых рядов – будет выдержан единый стиль (по примеру новых торговых павильонов на ул. Екатерининской).

На углу ул. Водопроводной и Новощепного ряда продолжается возведение второй очереди ТЦ «Остров»: здесь в подземном паркинге будет обустроено 400 паркомест.

Ранее была приведена в надлежащий вид Старосенная площадь.

Городской голова поручил профильным службам провести переговоры с предпринимателями строительных рядов об обновлении фасадного входа рынка, а также разработать план действий, который позволит решить вопрос со старым жилым фондом Новощепного ряда.



«Оглядываясь назад, казалось нереальным навести порядок вокруг «Привоза». И вот сегодня мы становимся всё ближе к воплощению нашей амбициозной цели. Уверен, спустя несколько лет, внешне мы увидим совершенно иной Привоз, но при этом постараемся сохранить его знаменитый колорит», – прокомментировал Геннадий Труханов.