В Одесском художественном музее можно не только посмотреть картины, но и купить носки

Одесский художественный музей приглашает посмотреть новую экспозицию картин и прикупить заодно новый товар в музейном магазине — носки и футболки.

Музейщики говорят, что выпустили серию носков с принтами для поддержки музея в период вынужденного простоя из-за карантина.

«Одесский художественный, как бабушка — заботится, чтобы вам было тёпленько… Ваши ноги могут украшать «Казак Мамай» неизвестного автора, «Колобок» Марии Примаченко и (мы знаем, насколько он вам нравится) «Полёт» Александра Ацманчука!».



Все средства от продажи, как и от всей сувенирной продукции, пойдут на поддержку и развитие музея.

Цены начинаются с 19 гривен.

На втором этаже музея — экспозиция главного выставочного проекта Одесского художественного музея в этом году — выставки «Суровые и стильные».



Выставка прослеживает развитие «сурового стиля» — с 1956 года с момента развенчания культа личности Сталина, к середине 70-х, застойного брежневского времени.

Выходной день в музее — вторник, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:30 (в остальные дни — с 11:00 до 17:00).

Фото; Facebook, ТАЙМЕР, Думская