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Вперёд, в одесские катакомбы, за уникальными ощущениями

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Экскурсия в Одесские катакомбы начинается каждый день, в 14:00, ул.Старопортофранковская, 24/1 (угол улицы Старопортофранковской и улицы Градоначальницкой, возле аптеки «ПОЛИМЕД»)

Одесские катакомбы – феномен, овеянный множеством загадок и легенд.

Это подземные ходы различного происхождения и назначения. Большую часть Одесских катакомб составляют старинные шахты-каменоломни (~95%) из которых добывали камень для строительства города. Также к Одесским катакомбам относят дренажные тоннели, «мины» — старинные погреба различного назначения, военные бункеры, всевозможные таинственные подземные ходы и настоящие природные пещеры. Разобраться в переплетении подземных полостей разного происхождения сложно порой даже самим одесситам. Подземелья хранят в себе интересные следы былых эпох жизни города. Да и само нахождение в катакомбах несёт незабываемые впечатления.

Во время экскурсии:

  • Вы узнаете, как добывался камень-ракушняк;
  • Вы полюбуетесь уникальными арочными переходами;
  • Вы пройдёте маршрутами известных одесских контрабандистов;
  • Вы побываете в местах сборов членов знаменитой Одесской масонской ложи;
  • Вы услышите истории про Мишку Япончика и Любку Козак;
  • Вы увидите, как обеспечивалась безопасность работников и гостей шахты;
  • Вы узнаете об Отдельной Приморской армии и 73-дневной героической обороне Одессы в годы
  • Великой Отечественной войны;
  • Вы получите уникальные ощущения, знания и личный опыт нахождения глубоко под землёй, не сравнимые ни с чем, что случались с Вами ранее!

ВАЖНО

  • Возрастные ограничения: до 5 лет
  • Объект не приспособлен для людей с ограниченными возможностями.
  • Вход в катакомбы в нетрезвом состоянии категорически запрещен.
  • Посещение катакомб не рекомендовано лицам, страдающим клаустрофобией (боязнь замкнутого пространства) и/или никтофобией (боязнь темноты).

Ближайшая дата начала: 15 ноября и далее — ежедневно.

Цена билетов от 200  гривен. Их можно купить здесь.

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