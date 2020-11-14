Вперёд, в одесские катакомбы, за уникальными ощущениями

Экскурсия в Одесские катакомбы начинается каждый день, в 14:00, ул.Старопортофранковская, 24/1 (угол улицы Старопортофранковской и улицы Градоначальницкой, возле аптеки «ПОЛИМЕД»)

Одесские катакомбы – феномен, овеянный множеством загадок и легенд.

Это подземные ходы различного происхождения и назначения. Большую часть Одесских катакомб составляют старинные шахты-каменоломни (~95%) из которых добывали камень для строительства города. Также к Одесским катакомбам относят дренажные тоннели, «мины» — старинные погреба различного назначения, военные бункеры, всевозможные таинственные подземные ходы и настоящие природные пещеры. Разобраться в переплетении подземных полостей разного происхождения сложно порой даже самим одесситам. Подземелья хранят в себе интересные следы былых эпох жизни города. Да и само нахождение в катакомбах несёт незабываемые впечатления.

Во время экскурсии:

Вы узнаете, как добывался камень-ракушняк;

Вы полюбуетесь уникальными арочными переходами;

Вы пройдёте маршрутами известных одесских контрабандистов;

Вы побываете в местах сборов членов знаменитой Одесской масонской ложи;

Вы услышите истории про Мишку Япончика и Любку Козак;

Вы увидите, как обеспечивалась безопасность работников и гостей шахты;

Вы узнаете об Отдельной Приморской армии и 73-дневной героической обороне Одессы в годы

Великой Отечественной войны;

Вы получите уникальные ощущения, знания и личный опыт нахождения глубоко под землёй, не сравнимые ни с чем, что случались с Вами ранее!

ВАЖНО:

Возрастные ограничения: до 5 лет

Объект не приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Вход в катакомбы в нетрезвом состоянии категорически запрещен.

Посещение катакомб не рекомендовано лицам, страдающим клаустрофобией (боязнь замкнутого пространства) и/или никтофобией (боязнь темноты).

Ближайшая дата начала: 15 ноября и далее — ежедневно.

Цена билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.