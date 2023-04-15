В Одессе выступит LAUD

22 апреля в Одесской областной филармонии состоится концерт настоящего феномена современной украинской поп-сцены, задающего тренды и поражающего гармоничным сочетанием американского стиля исполнения с украиноязычной лирикой — певца LAUD.

Сегодня певец активно участвует в благотворительных акциях для помощи военным и всем украинцам, пострадавшим от действий оккупантов.

Приходите к 18 часам, чтобы насладиться бархатным вокалом любимого артиста, пообщаться в дружеской атмосфере и зажечь в этот вечер вместе с кумиром.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

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