В Овидиополе в церкви установили колокола из гильз, доставленных из Бахмута

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в пгт Овидиополь Одесской области установили пять церковных «Колоколов Победы», изготовленных из гильз 155-го калибра и доставленных из крепости Бахмут.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Гильзы 155 калибра из крепости Бахмут получили вторую жизнь, ведь стали церковными колоколами, чтобы призвать украинцев посещать богослужения, совершать добрые дела, молиться за Победу нашей страны и ежеминутно помнить, какой ценой мы обретаем мир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что колокола были установлены в храме при содействии капеллана Одесского пограничного отряда отца Андрея Ляшика.

«Спасибо всем нашим защитникам, благодарим наших воинов, благодарим волонтёров за эти колокола, за колокола победы в часовне святой Покровы Пресвятой Богородицы в Овидиополе, которые, как эхо войны, будут напоминать всем нам об отважном подвиге наших защитников», – сказал отец Андрей перед первым священным перезвоном.

Для справки. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен участниками антитеррористической операции в 2018 году.

Как сообщала Одесса News, все Пасхальные богослужения начнутся 16 апреля в 6 утра.

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