В одесский суд поступило новое досье по госизмене

Бывшего сотрудника одного из районных отделов милиции в Одессе, ставшего агентом российской разведки, собиравшего данные о логистических путях Сил обороны в Одесской области, будут судить.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что бывшего полицейского обвиняют не только в госизмене, но и в незаконном обращении со взрывчатыми веществами и боеприпасами.

Следствием установлено, что экс-полицейский после начала полномасштабного вторжения врага был завербован представителем ГРУ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

«Он собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, обстановке в портах Одессы, Черноморска и железнодорожном сообщении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения задач российских кураторов информатор приобрёл три видеокамеры, т.н. «фотоловушки», установленные вдоль железнодорожных путей в пригороде Одессы для фиксирования проезжающих грузовых поездов. Данные в реальном времени, которые фиксировали камеры, через мобильное приложение получали спецслужбы России. На закупку и установку «фотоловушек» агент получил 50 тыс гривен.

Предателя задержали во время выполнения очередного задания врага у железнодорожных путей.

При задержании у вражеского агента изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, в том числе 12 тротиловых шашек весом 3,2 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одесской области Государственное бюро расследований задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого оружия.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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