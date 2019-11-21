Прокуратура вернула государству Одесский портовый элеватор

Благодаря действиям прокуратуры Одесской области реально выполнено решение суда и за государством в лице Кабинета Министров Украины зарегистрировано право собственности на Одесский портовый элеватор.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Стоимость целостного имущественного комплекса составляет более 261 млн грн, а площадь — более 25 тыс кв м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Также оставлено без изменений решение первой и апелляционной судебных инстанций, которыми ранее удовлетворены требования прокуратуры о признании права собственности на имущество за государством.

Отменены незаконные решения и запись нотариуса о признании права частной собственности на элеватор за предприятием.