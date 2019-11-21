Пассажирский комплекс Одесского порта с отелем планируется в концессию

Пассажирский комплекс Одесского порта, включая здание гостиницы «Одесса», планируется к передаче в концессию.

Такую информацию предоставил директор главного представительства АМПУ Дмитрий Подорян, сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

«Недавно созданное главное представительство АМПУ существует в ГП «Администрация морских портов Украины» на правах обособленного подразделения. В главном представительстве концентрируются все непрофильные активы филиалов АМПУ в портах, в том числе и пассажирский комплекс Одесского порта, пока за исключением гостиницы «Одесса». Сейчас в Министерстве инфраструктуры Украины решается вопрос о передаче гостиницы на баланс АМПУ — сообщил Дмитрий Подорян.

Как пояснил директор, этот шаг имеет цель создания лучших условий для возобновления работы отеля, для чего нужны большие инвестиции, которые можно получить путём передачи объекта в частные руки.

«Есть разные формы государственно-частного партнёрства: передача в управление, договор о совместной деятельности, аренда и другие. Но приоритетной… является концессия, — заявил Подорян. — Инвестор, теоретически, придёт сюда, должен распоряжаться значительными средствами и, разумеется, будет заинтересован получить весь пассажирский комплекс в целом. А Закон как раз и предусматривает возможность передачи в концессию объектов, составляющих целостный хозяйственный комплекс».

Отмечается, что отель «Одесса» не эксплуатируется уже 8 лет.

Как рассказал и.о. директора ГП «Одесский порт» Алексей Мясковский, «отель был построен на правах долевой собственности (80% принадлежит государству, балансодержатель ГП «Одесский морской торговый порт», 20% — частной компании) в период с 1999 по 2001 год. Был введён в эксплуатацию и работал до лета 2011 года. Учитывая правовой факт взаимодействия частного капитала и государства, отель эксплуатировался совместно. В 2011 году со стороны прокуратуры Одесской области был подан иск о расторжении отношений с частной компанией — совладельцем отеля. С тех пор отель не работает. Договор между государством в лице Одесского порта и компанией был расторгнут и совладелец оставил управление отелем, но этой компании, по-прежнему принадлежит 20% собственности. Следовательно, сегодня есть несколько вариантов решения проблемы. Первый: договориться с совладельцем и вместе вложить деньги в восстановление гостиницы, но в порту нет таких средств, а у совладельца — желания. Второй: выкупить у частной компании её долю и, консолидировав комплекс в одних руках, уже что-то с ним делать, найти инвестора, например. Концессионный проект ГП «АМПУ» на территории пассажирского комплекса Одесского порта, куда будет включён и отель «Одесса», как раз это предусматривает».

По проекту стоимость реконструкции может составить около 200 миллионов гривен. Однако ни у Одесского порта, ни в компании совладельца нет таких средств. Наибольший объём затрат необходим на полное восстановление фасадных систем и ремонт коммуникаций, внутренних помещений. Лифты также нуждаются в ремонте.

Фото: пресс-служба администрации ОМП