В Швеции в доме смотрителя маяка разместили отель

В Швеции на отдалённом острове Хамнескар, где находится знаменитый маяк Pater Noster, открылся отель.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Lonely Planet.

Отмечается, что шведское дизайнерское агентство Stylt переделало старинный дом смотрителя маяка ХІХ века на скалистом острове, откуда открывается захватывающий вид на дикие окрестности, в отель из девяти номеров с рестораном, баром и летним кафе. Здесь одновременно могут остановиться до 18 гостей.

«До отеля можно добраться на лодке из Марстранда или Гётеборга. На самом острове можно заняться парусным спортом, каякингом, подводным плаванием с аквалангом, взять уроки кулинарии или медитации прямо на маяке», — говорится в сообщении.

Маяк Pater Noster построили на острове в 1868 году. Его название с латыни переводится как «Отче наш». Моряки читали эту молитву каждый раз, когда приближались к опасным рифам вокруг острова.

Хотя Хамнескар считался непригодным для жилья, для смотрителя маяка, его семьи и персонала на острове построили дом. В течение почти 110 лет смотрители жили тут со своими семьями, заботились о маяке, спасали потерпевших кораблекрушение моряков.

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