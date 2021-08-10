Одесские отели удостоились «звёздочек»

На очередном, тринадцатом по счёту, заседании Комиссии по категоризации средств размещения Государственного агентства по развитию туризма в Украине, были рассмотрены заявки одесских отелей на присвоение категории.

Об этом сообщает Госагентство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что решением комиссии одесский отель «Premier Hotel Odesa» подтвердил категорию «пять звёздочек», а отель «Фиеста» из г. Белгород-Днестровский — «одну звезду».

На предыдущем, двенадцатом заседании Комиссии, также 2 одесских отеля получили желаемые звёзды: отель «Чёрное море» — «четыре звезды» и отель «Radisson Hotel City Centre Odessa» — «три звезды».

Ещё два отеля были отправлены на доработку документации: отель «Чёрное море» (г.Одесса) — «три звезды» и отель «Моцарт» (Одесса) — «четыре звезды». Их документы рассмотрят на Комиссии 17 августа.

Как информировала Одесса News, на предыдущих заседаниях Комиссии по присвоению звёзд украинским отелям присвоена категория «пять звёзд» отелям Maristella Marine Residence и «Отрада» (Одесса), «четыре звезды» отелям «Морской», «Apc Palace», «Alice Place», «Гагарин», «три звезды» — «Александровский», «Зенит», «Рациотель Маренеро Одесса», «Улисс», «ОК Одесса» и «Аркадия».

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