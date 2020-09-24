Министр культуры приехал в Одессу

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко приехал в Одессу с рабочим визитом.

Как сообщает официальный сайт города, Министр в преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, во дворике Одесского литературного музея провёл встречу с представителями Одесского горсовета, облгосадминистрации и туристического бизнеса.

Вместе с Александром ткаченкр на встречу приехала и председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.





Участники диалога обсудили планы развития украинского туризма на 2020 год, дальнейшие шаги по выходу из кризиса и восстановлению международного туризма.

Как отметил Александр Ткаченко, в ближайшее время будет зарегистрирован проект о внесении изменений в Закон Украины «О туризме», в котором будут предусмотрены расширение полномочий местных властей и туристический реестр. В дополненном законопроекте учтены многие пожелания представителей туристического бизнеса, а также факторы, повлиявшие на туристический сезон в этом году.

Марьяна Олеськив добавила, что необходимо развивать и внутренний туризм, чтобы каждая украинская семья хотя бы один раз в год могла выехать за пределы своего региона.

В свою очередь, директор департамента Одесского горсовета Татьяна Маркова рассказала гостям о проводимых в течение текущего года культурных мероприятиях в условиях карантинных ограничений.

Также Министр Ткаченко и вице-мэр Одессы Павел Вугельман вручили почётные грамоты коллективам отелей и отельерам, которые откликнулись и помогли городу во время страшной трагедии на ул. Троицкой – пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Фото: «Одесса»