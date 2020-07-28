В одесском дворике на Успенской появилась новая скульптура

28 июля в одном из одесских двориков на улице Успенской, 75, была открыта новая скульптурная композиция «Одесский тополь – жизнь продолжается».

Как сообщает официальный сайт города, идея создания композиции принадлежит одесскому краеведу Олегу Губарю.



«Мои родители жили здесь ещё до войны. Я сюда вернулся после армии, а потом много лет здесь не был. Первый раз мы сюда приходили с отцом в 1975 году, когда ему исполнилось 75 лет, а второй раз в 1996 году, когда у меня родился старший сын, мне захотелось снова прийти. И вот теперь появился такой замысел. У нас была идея, но в процессе импровизации появилась ещё эта милая девочка и кошка», — рассказал Олег Губарь.



Умелый мастер, резчик по дереву Александр Коваленко всего за два дня превратил остатки старого тополя в произведение искусства, тем самым подарив ему вторую жизнь. Ещё несколько дней назад на этом месте было погибшее дерево, а сегодня оно превратилось в бывалого одессита, старика в тельняшке, умудрённого годами, и девочку с котом, стоящих в виноградных лозах. Все это — символы Одессы.



На открытии побывали и городские чиновники.

«Удивительный проект – одесские дворы, которые продолжают жить благодаря тому, что из погибшего дерева создали скульптуру. Это моряк в тельняшке – такой собирательный образ одессита; кот, куда же в Одессе без кота, и юная девочка – символ развития и процветания города. Очень важно, что в исторической части Одессы появляются такие объекты, которые создают атмосферу одесских двориков. В этой скульптуре — жизнь и дух нашего города», – сказала директор департамента культуры и туризма горсовета Татьяна Маркова.

Авторы надеются, что проект будет развиваться, и в старых одесских дворах появится ещё много разных сюжетов об Одессе и одесситах.

Как сообщала Одесса News, в ноябре в Одессе, в Парке культуры и отдыха им. М.Горького (ул. Генерала Петрова, 17) открыт Памятный знак «Виноградная лоза» в честь дружбы украинского и грузинского народов.

Фото: «Одесса»