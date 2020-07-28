На трассе Южный-Одесса обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула

28 июля средь бела дня неизвестными обстрелян автомобиль ВАЗ, в котором был лидер одесской общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, ехавший из Южного в Одессу.

Об этом Ганул сообщил на своей странице в Facebook, полагая, что стрелявшие с двух других машин совершили на него покушение.

«Во время сближения с автомобилем ВАЗ, в котором я ехал на пассажирском сиденье, неизвестные открыли по нам огонь из огнестрельного оружия из окон автомобилей Toyota RAV4 на киевских номерах и Mercedes (нерастаможенного). Сначала пытались столкнуть с трассы во время движения, а затем начали обстреливать с двух сторон из травматических пистолетов. Каким-то чудом не попали в меня, может, потому что и мы решили отстреливаться. Чем не покушение?» — отметил Ганул.

Общественный активист обнародовал видеофайл, на котором продемонстрировал вмятины от пули на корпусе ВАЗ.

Щойно скоєно замах на мене.Дорогою з Южного.Чекаю на поліцію, подробиці згодом. Gepostet von Дем'ян Ганул am Dienstag, 28. Juli 2020

По его словам, полицейским предоставлен регистрационный номер одного из автомобилей, из которого около 13 часов обстреляли ВАЗ.

«Полиция проверяет сообщение о стрельбе возле с. Визирка Одесской области. В результате стрельбы никто не пострадал. Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция «Перехват», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кстати. В ночь на 3 апреля этого года злоумышленники сожгли автомобиль Меrcedes С-350, который принадлежал жене Ганула.

Демьян Ганул известен как активист Евромайдана из Кировограда, активный одесский декоммунизатор, организатор протестных акций против концертов в Одессе российских деятелей искусств, против незаконной застройки побережья

Фото и видео: Нацполиция, Facebook