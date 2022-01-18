Одесский активист предложил НАТО в безвозмездное пользование свою землю

Житель Одессы, активист Демьян Ганул предложил НАТО в бесплатное пожизненное пользование собственный земельный участок.

Об этом он написал 17 января на своей странице в Facebook.

«Так случилось, что у меня есть право собственности на более 5 га земли в центральной части Украины, которые получил в наследство. В связи с открытым рынком земли хочу передать вышеупомянутый участок блоку НАТО в бесплатное пожизненное пользование. Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Альянса. Соответствующее заявление направлено на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Украина – победит. Лучше войска союзников, чем оккупантов!» – написал Ганул.

Он также опубликовал фото заявления, адресованного Столтенбергу. В документе указано, что земельный участок площадью 5,3 га находится в одном из сёл Кировоградской области.

Как сообщала Одесса News, 28 июля 2020 года средь бела дня неизвестными был обстрелян автомобиль ВАЗ, в котором был лидер одесской общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, ехавший из Южного в Одессу.

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