В Одессе полиция задержала гражданина РФ, приговорённого в США на пожизненный срок

18 января в Одессе сотрудниками полиции и прокуратуры был задержан 48-летний разыскиваемый в США гражданин Российской Федерации за денежные махинации, наркопреступления, рэкет.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что все эти и другие преступления мужчина совершил на территории США и был осуждён на пожизненное заключение. На него был выписан ордер на арест, а затем его объявили в международный розыск.

«Как только правоохранителям стало известно его местонахождение, они провели задержание», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, фигурант незаконно попал на территорию Украины. Эта информация сейчас проверяется. Российскому гражданину предъявили обвинение по статьям 208 и 582 УКУ (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины).

Прокурором Одесской областной прокуратуры готовится ходатайство в суд о применении к злоумышленнику меры пресечения в виде ареста. Уже сообщено в компетентные органы США о его задержании.

Как сообщала Одесса News, в Международном аэропорту «Одесса» 15 января 2921 года задержали гражданку Таджикистана, которая находилась в международном розыске за участие в террористической группе.

Фото и видео: Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины

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