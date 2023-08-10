Одесской аферистке, торговавшей в интернете несуществующим товаром, огласили приговор

25-летняя жительница Подольского района Одесской области получила обвинительный приговор суда за мошенничество в интернет-сети.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, гражданка взяла с клиентки полную оплату за товар, а отправлять его даже не собиралась, потому что на самом деле его не было.

Отмечается, что обманутая женщина обратилась с заявлением полицию, в котором рассказала о заказе ею в виртуальном магазине, который она нашла в одной из социальных сетей, спортивного костюма, заплатив за него полную цену — почти 1200 гривен, но товар так и не получила.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что заявительницу обманула неработающая жительница одного из сёл Савранской поселковой громады. Именно она создала страницу торгового заведения с якобы очень качественной женской одеждой по приятно низким ценам. Заинтересовав этим потенциального покупателя, продавщица уговорила перечислить на карточку полную стоимость за товар, которого не имела в наличии, и перестала выходить на связь.

В совершённом мошенница призналась, сетуя на сложное материальное положение.

Суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовного проступка и назначил ей наказание в виде 200 часов общественных работ.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года полицейские разоблачили в мошенничестве 44-летнего жителя Одессы, который продавал в Интернете несуществующий автомобиль.

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