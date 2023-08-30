Чиновник из Подольска ответит перед судом как губитель природы

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-директора одного из коммунальных предприятий Подольского района по фактам служебной халатности, загрязнения и порчи земель, что создало опасность для окружающей среды и тяжкие последствия.

По сообщению Одесской облпрокуратуры, с 2019 по 2021 годы руководитель коммунального предприятия по обслуживанию водопроводной сети и водоотвода, достоверно зная о повреждении канализационного коллектора, незаконно сливал канализационные стоки на земли лесного фонда – урочища «Французский лес» Кодымского лесничества Балтского лесного хозяйства ГП «Лесы Украины».

«При этом обвиняемый не принял никаких мер по проведению ремонта повреждённого канализационного коллектора за счёт средств предприятия, полученных в результате его хозяйственной деятельности, за выделением средств в местные органы власти также не обращался», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате нарушения специальных правил и норм директором КП произошло загрязнение земель лесного фонда аммонием, нитратами, сульфатами, хлоридами, фосфором, экстрагируемыми органическими веществами, что привело к их порче, в частности, деградации, т.е. ухудшению полезных свойств и плодородия почвы, заболочению 22 га земельных участков, массового высыхания деревьев породы «дуб», «ясень» и «осина».

Такими противоправными действиями обвиняемый нанёс более 700 тыс грн убытков.

Прокурорами заявлен гражданский иск о взыскании нанесённого окружающей среде вреда.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи полиции из Подольска и сотрудники УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Одесской облпрокуратуры осуществляют процессуальное руководство уголовного производства по факту массового уничтожения объектов животного мира (дельфинов видов азовка, афалина и др.) в результате вооружённой агрессии РФ против Украины (ст. 441 УК Украины – экоцид).

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy