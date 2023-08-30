В Одессе задержан боевик «Санта» батальона «Призрак» терорганизации «ЛНР»

В Одессе задержан боевик батальона «Призрак» террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, мужчина в 2014 году поступил в вооружённое подразделение террористической организации «ЛНР» так называемого 14-го батальона территориальной обороны «Призрак», под позывным «Санта».

«В рядах боевиков с июня 2014 по 2016 годы оказывал вооружённое сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции. Участвовал в вооружённом противостоянии в Лисичанске с целью содержания города под контролем незаконных вооружённых формирований России и захвата населённых пунктов, зданий и других объектов на территории Луганской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате успешного выполнения возложенных на него задач был назначен на должность командира роты 14-го батальона территориальной обороны «Призрак».

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, житель Одесской области в августе 2023 года осуждён за участие в антиукраинской террористической организации «ДНР». Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy