НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы по завладению аэропортом «Одесса»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему по завладению Международным аэропортом «Одесса» и прибылью от его работы в 2012–2022 годах.

Об этом говорится в сообщениях, опубликованных пресс-службами ведомств 29 августа.

Как отметили в НАБУ, стоимость аэропорта – 118 млн грн, а прибыль от его работы за 10 лет – более 2,5 млрд грн.

По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший городской голова Одессы Алексей Костусев (отец нардепа Алексея Гончаренко), его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс аэропорта «перешёл из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов», добавили в САП.

Антикоррупционные ведомства подчёркивают, что аэропорт является стратегически важным объектом, однако, в результате действий фигурантов город потерял какой-либо контроль над аэропортом и не получал прибыли от его деятельности.

«Зато лица, получившие контроль над аэропортом, годами присваивали доход от его деятельности. Чтобы исключить возврат аэропорта в собственность города, всё его имущество заложили в банк для получения кредита, который не погашали вообще. В результате таких действий местному бюджету нанесён ущерб на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых – а именно 118 млн грн – это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль», – рассказали в прокуратуре.

По данным НАБУ, схему завладения имуществом аэропорта организовали известные одесские бизнесмены.

«Для этого зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью, которое должно было учредить совместное товарищество с Одесским городским советом, с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн. Получение согласия депутатов Одесского горсовета на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС общество в обход конкурса», – добавили в НАБУ.

В НАБУ подчеркнули, что имущество аэропорта, которое бизнесмены получили в совместное пользование с городом, не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля.

«Даже больше: 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полётов и не могли быть отчуждены в принципе, – отметили в НАБУ. – Кроме того, по договору «инвесторы» обязывались внести уставной капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлётно-посадочную полосу, однако большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию, а взлётно-посадочную полосу не начинали строить вообще».

29 августа пятерым фигурантам дела – двум бизнесменам, бывшему городскому голове и его заместителю, а также директору ООО – сообщили о подозрениях в завладении имуществом, бывшего мэра, кроме того, подозревают в служебном подлоге.

Имен фигурантов НАБУ и САП не называют. Однако, известно, что в 2011 году мэром Одессы был Алексей Костусев, который в 2013 году досрочно сложил полномочия и, по данным СМИ, в 2014-м его видели в Латвии, а его сын — нардеп Гончаренко — рассказывал, что не общается с отцом с 2009 года.

Известные бизнесмены – Борис Кауфман и Александр Борухович (Грановский). СМИ в 2011-м сообщали, что «Костусев избавился от одесского аэропорта после принятия «сомнительного решения» Одесского горсовета, следствием которого стало появление второго частного аэропорта в Украине. Владельцами фирм, получивших 75% аэропорта, называли Кауфмана и Грановского.

Как сообщала Одесса News, Кауфман и Борухович (Грановский) фигурируют также в уголовном производстве по расходам из городского бюджета Одессы. НАБУ подозревает, что они контролировали чиновников Одесского городского совета и бюджетные расходы города.

Инфографика: НАБУ

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