Большинство авиакомпаний в аэропорту Одессы перешли на телетрапы

Большинство авиакомпаний в Международном аэропорту «Одесса» начали использовать телескопические трапы или перейдут на них в ближайшие недели.

Об этом сообщил avianews.com коммерческий директор аэропорта Вячеслав Чеглатонев.

Это оборудование ещё называют рукавами. Их применение позволяет пассажирам выходить из самолёта в терминал или проходить из терминала в самолёт по крытому коридору, что защищает от осадков, — говорится в сообщении.

Отмеачется, что с 9 декабря телетрапы вместо автобусов начала использовать МАУ. По умолчанию рукава для посадки и высадки пассажиров выбрала Qatar Airways, которая 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу.

По словам топ-менеджера аэропорта, сейчас телетрапами также пользуются Turkish Airlines, Bees Airline, Azur Air и flydubai.

Воздушные ворота уже завершают переговоры по использованию рукавов для самолётов airBaltic, LOT, Austrian Airlines, Pegasus Airlines и SkyUp.

После этого посадку пассажиров в самолёт с помощью автобусов будут проводить только лоукостеры Wizz Air, Ryanair и авиакомпания «Мотор Сич», что связано со спецификой работы этих авиаперевозчиков. В то время как бюджетные авиакомпании стараются использовать наиболее экономный и быстрый способ посадки, самолёты «Мотор Сич» из-за своей конструкции не могут стыковаться к рукаву.

Как сообщала Одесса News, первый телетрап в аэропорту Одессы заработал 2 сентября 2021 года. Всего к терминалу в 2021 году присоединили четыре рукава немецкой компании Thyssenkrupp. Они могут использоваться для посадки и высадки пассажиров как внутренних, так и международных рейсов.

Оператором одесских телетрапов является непосредственно аэропорт, который и проводит переговоры с авиакомпаниями об их использовании.

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