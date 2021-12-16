Возле Привоза обустраивают «венскую» трамвайную остановку

В Одессе в рамках капитального ремонта улицы Преображенской обустраивают «венскую» трамвайную остановку.

Как передаёт корреспондент Одесса News, впервые трамвайные остановки такого типа появились в столице Австрии — Вене, откуда и пошло название. На них уровень проезжей части в зоне остановки трамвайных вагонов поднимают над уровнем остальной проезжей части и уровнем головки трамвайного рельса.

Таким образом, расстояние по высоте между посадочной площадкой и уровнем первой ступеньки трамвайного вагона становится меньше, что удобно для маломобильных граждан, а также ускоряет посадку-высадку пассажиров.

Кроме повышения удобства для пассажиров трамвая, «венские» трамвайные остановки также играют роль своеобразных «лежачих полицейских», помогая снизить скорость движения автомобилей.

На улице Преображенской на сегодняшний день завершена часть работ по обустройству трамвайной остановки «венского» типа, касающаяся проезжей части. Далее будет уложена новая тротуарная и тактильная плитка и смонтирован сам остановочный комплекс.

Одесса News информировала о ходе капремонта улицы Новощепной ряд.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat