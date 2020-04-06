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Возле Одесского оперного театра обновляют плиточное покрытие

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Капитальный ремонт покрытия территории между зданием Одесского национального академического театра оперы и балета и сквером Пале-Рояль продолжается.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«На данный момент завершается подготовка бетонного основания, выполняется ремонт дождеприёмного и смотрового колодцев. Кроме того, проводятся работы по укладке новой гранитной плитки. Площадь мощения по проекту составляет 948 кв м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что капитальный ремонт этой территории планируется завершить до начала курортного сезона-2020.

Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Как сообщала Одесса News, днями сотрудники коммунальных предприятий и служб Одессы приступили к комплексному благоустройству города.

Фото: «Одесса»

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