В Одессе благоустраивают город

С наступлением благоприятных погодных условий сотрудники коммунальных предприятий и служб Одессы приступили к комплексному благоустройству города.

Как сообщает официальный сайт города, специалисты КП «Горзелентрест» начали высадку весенних цветов на клумбах. В первую очередь, озеленители украшают Аллею Cлавы в парке им. Т.Г. Шевченко, сквер Героев-лётчиков, клумбу у обелиска «Крылья Победы» и зелёную зону Мемориала 411-й батареи.

В дальнейшем весенние цветочные композиции украсят не только центральную часть города, но и спальные районы.

«Этой весной общая площадь цветников составит более 4 тысяч квадратных метров. Цветочные композиции будут состоять в основном из маргариток, виол, селен и незабудок», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники жилкоммунсервисов проводят вскопку газонов, посев травы, покраску урн и скамеек детских площадок, знаков пешеходных переходов, очищают плоскости от объявлений.

Также коммунальщики ликвидируют стихийные свалки в частном секторе На месте которых устанавливают информационные плакаты и разбивают клумбы.



Как сообщала Одесса News, в Приморском районе Одессы начался капитальный ремонт тротуаров по улице Нежинской, на участке от улицы Льва Толстого до улицы Дворянской.

Фото и видео: «Одесса»