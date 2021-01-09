Мэр Одессы прошёлся по январским пляжам

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл инспекцию одесских пляжей.

Об этом сам Труханов написал на своей страничке в Facebook.

«Есть хорошее высказывание — готовь сани летом. От себя продолжу: а пляжи – зимой. Мы начали подготовку уже в январе. Очень важно, чтобы наши пляжи к новому курортному сезону были доступными и чистыми», — написал Одесский городской голова.



Геннадий Труханов поставил задачу перед соответствующими городскими службами убрать мусор с песка и вместе с предпринимателями заботиться о чистоте и порядке на побережье.

«Для этого вся сопутствующая инфраструктура будет убрана с песка. Будем работать с предпринимателями, которые разделяют нашу позицию по чистоте и порядку, и будут максимально ответственно подходить к ведению хозяйственной деятельности на побережье», — резюмировал мэр.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается масштабный капитальный ремонт Новощепного ряда, расположенного вдоль рынка «Привоз».