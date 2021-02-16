Мэр Одессы хочет возродить дружбу с Узбекистаном

16 февраля Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Украине г-ном Алишером Курмановым.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе диалога было отмечено, что Украину и Узбекистан объединяет совместное прошлое.

После ознакомления почётных гостей с опытом сотрудничества Одессы с породнёнными городами, стороны обсудили возможность установления побратимских отношений с одним из городов Узбекистана.

Также прошло обсуждение вопросов подготовки программы сотрудничества в экономической, гуманитарной сферах и IT-секторе.

«Одесса — легендарный город, воспетый в песнях. И такие же города, их очень много, есть в Узбекистане. И если Одесса – это морской портовый город, то у нас много «портовых» городов Великого шёлкового пути. И когда-то Одесса была на этом пути. Вот эти связующие нити были всегда. И наша задача — их восстановить», — прокомментировал результаты встречи г-н Посол.

Кроме того, города Узбекистана, как и Одесса, обладают богатейшим наследием, которое интересно как с туристической точки зрения, так и для обмена опытом по сохранению традиций, обычаев и памятников архитектуры.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов подписал Меморандум с директором по вопросам Восточной и Центральной Европы Центра либеральной современности г-жой Марилуизе Бек (Федеративная Республика Германия) о благоустройстве в районе площади Толбухина, возле памятного знака жертвам фашистов, которые в октябре 1941 года сожгли в этом месте более 25 тысяч одесситов.

Фото и видео: Одесса

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